Pasji dnevi s točo

Julija 2011 so prebivalci Dolenjske in Kozjanskega dočakali svoj sodni dan. Potem ko nebo kar tri tedne ni in ni hotelo dati dežja in so koruza, bučnice in drugi posevki pred očmi zaskrbljenih kmetov veneli, se je 18. julija stemnilo in udarilo.Najprej je močno zapihalo in kuštralo porjavelo koruzo, nato se je ulilo in začela je padati toča, najprej za lešnik debela, nato že za oreh.Ledena točna zrna so cefrala koruzo, da je letelo klasje in so pokala stebla. Česa takega tudi najstarejši niso pomnili.A to še ni bilo vse, po neznosni vročini in toči se je vreme obrnilo in čez teden dni je temperatura padla na 15° C, kar je presenetilo tudi vremenarje. Kozjanskim in dolenjskim kmetom bo julij 2011 zagotovo še dolgo ostal v spominu.