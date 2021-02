Odstranjena meja

Novica je bila pravšnja za Slovenske novice. Konec leta 1991, ko so potekali prepiri, koliko republiške rente si zasluži Šaleška dolina, na ravni države pa so se iskali odgovori, kako bi odpravili brezposelnost, je neznano kam izginil kamen, ki je razmejeval deželi Štajersko in Kranjsko v Zajasovniku, na štajerski strani trojanskih klancev.Kamen naj bi nasledil piramido, ki so jo postavili kranjski deželni stanovi, ko so v 18. stoletju tam sprejeli nadvojvodo. Baje so piramido odstranili zaradi francoske okupacije, kar nas mimogrede poduči, so zapisale Slovenske novice, da »odstranjevanje spomenikov s političnim pridihom le ni bolezen sodobnega časa.«Uradnih reakcij o izginotju razmejitvenega kamna ni bilo še dolgo, so se pa nekateri zbali, da bi posledice utegnile biti pogubne. Še pivovarna Union naj bi pokupila vse zaloge hmelja, saj bi bila ob morebitni zaostritvi odnosov med Štajersko in Kranjsko dobava hmelja pač vprašljiva.