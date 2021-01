Odločilen je bil telefonski klic

Rasti Žnuderl iz Celja pravi, da sta z ženo nadvse radoznala in da ju zanima pravzaprav vse, kar se zgodi v Sloveniji. Ter da prav Slovenske novice, ki letos praznujejo 30 let, odkar so osrečile slovenski medijski prostor, »prenašajo z naskokom najbolje vsakovrstne novice do nas bralcev, državljanov«, je bil nadvse zadovoljen naš naročnik, ki je to že od samega začetka. »Spomnim se, da je bil odločilen telefonski klic. Nekdo na drugi strani me je namreč vprašal, če bi se naročil, jaz pa takrat nisem niti malo odlašal,« se je spominjal Rasti Žnuderl. »Veste, meni je pri tem časopisu resnično všeč tudi dejstvo, da se pogosto posodablja ter da prisluhne bralcem.«



Dolgoletni naročnik se resda zaveda, da človeški spomin polagoma bledi, da k temu pripomorejo tako vplivi iz samega okolja kakor tudi leta, ta se seštevajo in nikoli ne odštevajo, ne bledi pa, kot pravi, odnos do Slovenskih novic. Z ženo Marijo se vsako jutro odlično dopolnjujeta: »Žena prelista Novice vselej prva. Sicer bolj na hitro, zadnjo stran pa prebere kar lepo na glas. Potem vzame v roko svinčnik in začne reševati križanko. Česar ne reši, poskušam rešiti jaz. Nakar preletim obvezno tudi prvo stran …« Česar arhitekt po izobrazbi ne prebere dopoldne, to stori zvečer.



Izvedeli smo, da je adaptiral več kot 150 objektov. Ter da je bila Marija izjemno marljiva frizerka, pozneje pa obrtnica s tekstilom. Oba sta z branjem navdušila tudi oba otroka, na katera sta izjemno ponosna. Hči je uspešna sociologinja, sin Matej pa je študij psihologije zaključil, pa čeprav je v puberteti oslepel. Še več, danes je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. In nemara tudi po zaslugi svojih staršev, ki se od Slovenskih novic zlepa ne bodo odtrgali, poskrbi, da se vsako leto v brajico pretvori oziroma prevede kar največ knjig.

