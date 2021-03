Odklonili darilo

Prav presenetljiva je bila novica, objavljena v Slovenskih novicah avgusta 1991. Dopisnikje namreč izvedel za dogodek, ki se še zdaj ne dogaja prav pogosto. V glavni vlogi je nastopila slovenska gospodarska zbornica. Direktor celovškega sejma dr.je namreč slovenskemu gospodarstvu na avgustovskem in septembrskem sejmu podaril vsakič po 100 kvadratnih metrov brezplačnih razstavnih površin, za oktobrskega pa 25-odstotni popust. Toda za darilo, vredno četrt milijona šilingov, se v Sloveniji ni nihče zmenil.Nojevsko vedenje slovenske gospodarske zbornice je bilo za Pawlika, direktorja Celovškega sejma, ki ga je zgolj avgusta obiskalo kakšnih 200.000 ljudi, »malce nerazumljivo«. So se pa v Celovcu takrat iz Slovenije predstavili dve zasebni galeriji, ena firma in en zasebni mizar.