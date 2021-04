Od mavrične šipe do flat televizije

Mladost po osamosvojitvi smo že preživljali z računalniki, poleg tipkovnice velika škatla in še večja in zlasti težja škatla – monitor, ki je zmogel približno jasno barvno sliko. A takrat smo tudi prvič slišali, da bodo prišli časi, ko bomo težko televizijo kar obesili na steno kot sliko. Malce smo se posmehovali in ni nam bilo jasno, da bomo to doživeli v kratkem.Leta 1997 sta Sharp in Sony izdelala prvo komercialno flat televizijo t. i. PALC-tehnologije.Zaslon je meril 42 palcev, kar je bilo pred 25 leti čudo sveta, danes je stvar smešna, saj so flat televizije lahko velike tri metre. Če verjamete ali ne, tako malo televizijo so prodajali za 15.000 ameriških dolarjev. Kmalu so ugotovili, da je omenjena tehnologija (pre)draga, zato so jo nadomestili s plazmo. Če povzamemo, minilo je manj kot 50 let, ko smo pred črno-beli zaslon, da bi ustvarili barve, postavljali šipo mavričnih barv.