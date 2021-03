Od družine Cosulich do Casinòja Portorož

Začetki letalstva na območju Portoroža so povezani z razvojem turizma in podjetno družino. Ta je po obdobju prve svetovne vojne, med katero je turizem zamrl, z velikimi ter ambicioznimi načrti vzpostavila njegov ponovni zagon. Da bi v kraj privabili več ljudi, so leta 1921 kupili rabljen hidroavion in z njim izvajali panoramske polete za hotelske goste. Poleti so pri ljudeh vzbudili veliko zanimanje in navdušenje nad letalstvom.Vmes se je dogajalo marsikaj.Osamosvojitev Slovenije je za Aerodrom pomenila novi, a tudi zahteven začetek. Leta 1991 je Casinò Turistično podjetje Portorož sprejelo akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in letališče preimenovalo v Letališko podjetje Aerodrom Portorož. Dve leti pozneje so pravno osebo prestrukturirali v javno podjetje, ko je lastništvo prevzela Občina Piran.Ugodni cenovni pogoji so spodbujali veliko zanimanje za šolanje športnih pilotov.Od leta 1991 do 1997 so delovale kar štiri letalske šole. V vrhuncih sezone so večkrat zabeležili tudi do 400 operacij na dan, kar je dejansko pomenilo vzlet ali pristanek letal na vsaki dve minuti.Konec 80. in pozneje v 90. letih je bilo letališče prizorišče različnih protokolarnih dogodkov. S svojim letalom je pristal zadnji predsednik Jugoslavije, pozneje italijanski premier. Med odmevnejšimi dogodki je bilo srečanje predsednikov osmih držav Srednjeevropske pobude, ki so prišli na povabilo takratnega predsednika Republike Slovenijejunija 1997 v Piran. Osrednja tema srečanja je bila Nacionalna ali državljanska država – možna prihodnost srednje Evrope in Evrope. Slavnostni ceremonial je bil organiziran na Tartinijevem trgu, predsedniki pa so si po uradnem delu ogledali znamenitosti mesta.Letališče Portorož pa na vsake toliko še kar polni časopisne stolpce.