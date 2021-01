Oboroževalna strast na Koprskem

Jeseni 1991 so Slovenske novice zapisale, da so potniki z eno ali več pištolami v žepu vse pogosteje tarča carinikov in policistov. Tako so na železniški postaji v Rakitovcu na slovensko-hrvaški meji pri pregledu vlaka naleteli tudi na Jusufa iz Vodnjana. Policist je pri njem našel tri pištole znamke ROHM, model 735.



Vzeli so mu jih in ga spustili domov, zaradi posesti orožja brez dovoljenja pa bo moral k sodniku za prekrške.

»Letos imajo sodniki, policaji in cariniki na sploh veliko dela z ljudmi, ki se sami oborožujejo. Na območju koprske UNZ so lani v prvega pol leta odkrili samo 4 državljane, ki so k nam hoteli prinesti neprijavljeno orožje, letos pa je bilo v šestih mesecih kar 57 takih primerov.



Letos so pri ilegalcih odkrili med drugim že 11 revolverjev, 15 avtomatskih pušk, 9 kalašnikovk z opremo in municijo vred, nekaj nad 7000 kosov streliva in 15 kosov raketnega orožja,« je zapisal naš dopisnik s Koprskega.

