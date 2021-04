Ob 30-letnici delimo tudi denarne nagrade!

Še dober mesec in Slovenske novice, najbolj bran časnik v Sloveniji, bodo dopolnile okroglih trideset let. Jubilej, ki ga je treba proslaviti, a žal ne z mega zabavo, kot smo slavili doslej, letos pač naša življenja še kroji pandemija. A to ne pomeni, da se ne bomo zabavali, seveda ne, bo pa praznovanje drugačno, tako, kot se ga najbolj razveselite, dragi bralke in bralci: z veliko nagradno igro, kot smo vam obljubili prejšnji mesec. Veliko smo se jih igrali skupaj v vseh teh letih, ki jih vsak dan preživljamo skupaj, novo pa začenjamo danes, trajala bo vse do 22. aprila. Kakšne so nagrade, vas zanima. Veličastne: nagradni sklad je težek kar 19.000 evrov! Podarili bomo trikrat po 5000 evrov in 200 vrednostnih kartic Lidl v vrednosti 20 evrov.In kako do nagrade, se sprašujete? Povsem preprosto: izpolnite priloženo prijavnico, ki jo najdete na sosednji strani, in jo pošljite na naš naslov. In če vam bo sreča naklonjena, bo lahko ena od denarnih nagrad vaša.