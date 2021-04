Novice z veseljem odstopi tudi sosedi

Sonja Ašič z nasmehom bere Slovenske novice. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Slovenske novice so moje razvedrilo. Zelo rada jih imam, v naš dom vsak dan prinašajo veselje in zadovoljstvo,« je bila ob našem obisku zadovoljnaiz Krškega. Tistega jutra ji novic še ni uspelo pregledati, zato ji je kar nekaj manjkalo.»Ja, to je po navadi moje prvo jutranje delo. Mož jih prinese iz nabiralnika, potem pa jih na mizi razgrnem, si natočim vodo in pregledam, kaj se je dogajalo. Preberem večinoma vse, le šport me ne zanima. Saj ne rečem, da predelam prav vse, to ne, saj bi mi vzelo preveč časa, ampak kar me zanima, to pa mi ne uide. Če mi ne uspe prebrati zjutraj, pa potem čez dan,« nadaljuje zgovorna Krčanka, ki kar ne more verjeti, da je minilo že 30 let, odkar sta se z možem naročila na Slovenske novice.»A že toliko časa je minilo? Pa res čas hitro beži,« se čudi upokojenka, ki se je v Krško pred davnimi leti preselila iz Sevnice, kjer je v tamkajšnji Kopitarni delala vso delovno dobo. Zdaj, tako kot večina upokojencev, nima časa. »Veste, to pravijo vsi upokojenci, ampak res drži. Pa veste, zakaj? Ker nimamo več toliko moči, večini ne uspe več narediti toliko kot nekoč,« pojasni in pove, da je vsak dan prekratek. Pospravljanje, kuhanje pa čas za družino. Največ veselja ji v hišo vsak dan prinese osemletna vnukinja, s katero imata marsikaj skupnega. Na primer ljubezen do živali. »Imeli smo muco. Poginila je,« pokaže na uokvirjeno sliko na omari, zdaj so ji v veselje ribice v akvariju. »Zoja bo dobila kužka in mislim, da bo več tukaj kot pri njih,« se nasmehne.Pa rože in narava na splošno s pozitivno energijo polnijo našo sogovornico, zato se, če se le da, odpravi ven, iz bloka, najraje v hrib, na bližnjo Libno ali na Grmado. »Saj je strmo, a grem počasi. Moramo se gibati, samo kaj, ko telo ne dovoli. Se je treba kar malo prisiliti,« je odločna, hkrati pa doda, da ima rada umirjeno življenje, zato jo žalosti, ko tudi v časopisu vidi, da je vse več kriminala, pa tudi politiki jo spravljajo v slabo voljo: »Samo zase skrbijo in gledajo na svoje koristi, zato je prav, da povemo, kaj nas moti. Me pa bolijo stiske ljudi, zato zelo rada pomagam drugim, na primer tako, da tisto, česar ne potrebujem, odstopim tistim, ki potrebujejo pomoč.«In če Sonjin mož rad novice prebira tudi na računalniku in telefonu, pa ona ostaja zvesta le časopisu, ki ga običajno bere za mizo. »Novice so res najboljše, takoj za njimi je pa Suzy. In oboje berejo tudi drugi, ne le mož, sin in snaha. Časopis z veseljem odstopim sosedi,« še doda.