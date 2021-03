Novice so njihov hišni inventar

Gospaiz Mestinja brez dlake na jeziku pove, da bo novembra letos dopolnila 85 let. To pa pomeni, da je naša zvesta naročnica že skoraj tretjino svojega življenja, saj ji časopis dela družbo vsa tri desetletja, odkar izhaja.»Včasih smo imeli naročen en drug časopis, ne vem, če je bil Poročevalec ali Slovenec, nekaj takega. Ko je nehal izhajati, sem prvič, ko sem slišala reklamo, da prihaja nov časopis, poklicala v uredništvo in prijazna gospa, ki se je oglasila, je takoj sprejela moje naročilo. Veste, kaj mi je bilo pa najbolj všeč? To, da me je časopis vsako jutro že ob šesti uri zjutraj čakal v nabiralniku. Žal danes ni več tako, saj ga zdaj nosi poštar. Ta pa pride k nam šele popoldan, ob sobotah ga sploh ni. Zato dobim potem ob ponedeljkih kar dva časopisa naenkrat, pa še cel kup reklam, da je vse kar težko prebrati in pregledati v enem dnevu,« smeje prizna gospa Karolina.A se zaradi tega, ker časopis prinaša pismonoša, prav nič ne jezi, saj se zaveda, da so časi drugačni. Še več, naročena je tudi na revijo Suzy, ki ji je prav tako zelo všeč. »Slovenske novice pa so že naš hišni inventar,« nam zaupa. In tudi to, da ga vedno začne prebirati na zadnji strani. »Najprej pogledam, kakšno bo vreme, potem preberem ocvirk dneva in se počasi preselim na predzadnjo stran, kjer so zdaj navedeni tudi pogrebi na ljubljanskih Žalah. Potem se počasi selim na križanke in sudokuje, ki jih obožujem. Všeč so mi tudi razni nasveti in tako se počasi pomikam naprej vse do prve strani. In ko sem tam, na prvi strani, ne morem verjeti, da sem res že na koncu,« nam smeje razlaga Božičeva, ki odkrito prizna, da jo najbolj pritegnejo članki iz njej bližnjih krajev, saj je večja možnost, da koga tudi pozna.»Pa domači muzikantje me tudi zelo zanimajo. Še zlasti me zanima, kaj bo zdaj počel, ko je zapustil Poskočne muzikante,« nam zaupa gospa Karolina, ki jo pritegnejo tudi reportaže. Prav nič je ne moti, da ne pišemo veliko o politiki in politikih, saj je tega še preveč na televiziji. Seveda našo zvesto naročnico povprašamo, kako je ona doživljala čas korone, ko se je vse ustavilo. A nam je zaupala, da vsesplošnega zaprtja na srečo ni občutila kaj dosti, saj si je že pred leti zlomila kolk in je zato večinoma doma. »Res pa je bil časopis v tem času še bolj dragocen sopotnik in res bi ga zelo pogrešala,« nam prizna. Se pa strinja, da je korona vsem življenje precej zakomplicirala.»Sama sem bila že dvakrat cepljena, a vseeno nerada grem od doma, četudi s sinom in snaho zgolj v bližnjo trgovino. Ni namreč prijetno nositi maske in paziti na distanco, saj tega prej nismo bili vajeni,« nam še potoži Božičeva, ki časopis, ko ga prebere, velikodušno podeli s sinom in snaho, ki živita v isti hiši. Da tudi mlajši izvedo kaj zanimivega, pravi naša zvesta naročnica.