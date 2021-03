Novicam ne more do živega niti korona!

Izmed vseh slovenskih dnevnikov in časopisov imajo Slovenske novice na skrajnem severovzhodu države z naskokom največ bralcev in seveda tudi naročnikov. Med njimi je množica takšnih, ki so se nanje naročili takoj, ko so začele izhajati. In mnogi, s katerimi smo se pogovarjali ob jubileju, to je 30-letnici Novic, so si enotni, da je dan brez njihovega in našega časopisa pravzaprav nevzdržen. Slovenske novice so jim postale skoraj že kot hrana in pijača, z njimi pa jim dnevi ugodneje in lepše minevajo. Pomurski naročniki prihajajo tako s podeželja kakor iz mest, med njimi so upokojenci, kmetje, delavci in uslužbenci ter inženirji, direktorji, pravniki, doktorji in drugi intelektualci. Le redko se najde kakšen frizerski in gostinski lokal, kjer na mizi ne bi že navsezgodaj zagledali na široko razprtih Novic. Žal je koronavirus poskrbel za zaprtje številnih lokalov, temu primerno se je znižalo število naših bralcev.

Na srečo pa so nekateri že tako okuženi s Slovenskimi novicami, »da nam niti korona ne more do živega«, je dejal 53-letni Daniel Sobočan, že 18 let avtomehanik v tovarni Magna v Gradcu, sicer pa doma iz Segovcev v Apaški dolini. »Veste, pri nas doma smo vsi okuženi oziroma zastrupljeni z Novicami. Jaz in žena Kristina še posebno, a tudi hčerki Nina in Nuša, ki še nista bili niti rojeni, ko smo se nanje naročili. Zato ni prav nobene možnosti, da bi jih nehali prebirati. Sam sem sicer cele dneve v tujini, in ko pridem domov, so mi Novice v bistvu pomembnejše od počitka. V njih najdem vse, kar me zanima, zato če kdo kliče iz kakšnega časopisa in vpraša, ali bi se naročili, mu enostavno povem, da imam v Slovenskih novicah čisto vse, kar potrebujem. Pri nas doma resda velja, da jih žena prebira že zjutraj ob prvi kavi, jaz pa pridem na vrsto, ko pridem iz službe, v bistvu za večerjo,« nam je razodeval Daniel Sobočan oziroma Dani, tako ga kličejo domači in prijatelji. Tako smo tudi izvedeli, da so pri njih doma Slovenske novice prisotne ves dan, vse od ranega zajtrka do pozne večerje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: