Nosilec črnega pasu in dolgoletni naročnik

Res nisem kmečka nevesta!« je že uvodoma vzklikniliz Preddvora. Naš dolgoletni naročnik od začetka je hotel povedati, da njegovo življenje še zdaleč ni tako pomembno, da bi kdo res bral o njem. Dušan raje bere o drugih in prav zato bere – Slovenske novice!Ker pa je bistvo Slovenskih novic v zavedanju, da je čisto vsak sogovornik velik in zanimiv človek, smo z užitkom prisluhnili tudi Dušanu Vrtačniku, v prvi vrsti pravniku in zgodovinarju. Izvedeli smo, da je bil svetovalec za pravne in finančne zadeve. Pred leti, kot nam je dejal, si je naložil celo takšno breme, da je bilo dokumentov in listin za kar dva kubična metra in so jih morali potem pripeljati s kombijem?!»Ob obilici dela se morate zdaj ukvarjati še z menoj,« je še kar vztrajal v duhu uvodnih besed. »Zato predlagam, da prespite in napišete raje kakšen dober članek o čem drugem. Res pa je, da smo v demokraciji in novinarji ste tisti, ki ozaveščate, če nam to ugaja ali ne. Četudi ne bo prispevka, mi pogovor z vami ni bil neprijeten. Mogoče, ko bo topleje, za motor, kakšna kava, če boste seveda želeli,« je dejal in povabil.Ker pa motorja ne vozimo, smo se raje vrnili k svojemu poslanstvu. Ter izvedeli, da na predvečer Vrtačnikovih 70 let še toliko bolj brezskrbno sede na svojo hondo, s katero tako rad zakroži ter se odpelje, denimo, na kavo v Kranj ali na malico v Portorož.Kar si čisto zares zasluži, saj je bil v preteklosti tako med vodilnimi v Emoni, Iskri, Elektronabavi, Ledu, na PTT, preganjal je kriminalce, za njim je menda kar 550 kazenskih ovadb, ne le zvok motorja, Vrtačnik, kot pravi, obožuje tudi morje, glasbo in seveda dekleta!Od politike resda ne beži, a tako kot se zdaj krade in manipulira z ljudmi, je dejal, se ni še nikoli! Z naskokom najraje pa je s knjigo, Vrtačnik pravi, da prebere dve na teden. Od slovenskih avtorjev mu je najljubšiNaš bralec je tudi nosilec črnega karatejskega pasu. Vsak dan teče. Za dušo in telo, kot pravi. Prav vsak dan pa prelista tudi Slovenske novice. Ki praznujejo ravno 30 let! »Že spočetka se mi je zdel to vrhunski časopis. Pri vas namreč ne dolgovezite, bistvene stvari pa podajate na jasen in drugačen način. In še nekaj: imate kar nekaj vrhunskih novinarjev in piscev, ki so s svojim slogom ustvarili tudi dejansko najboljši časopis v državi!«