NLP nad Celjem?

Hrvati so bili od vekomaj znani pravljičarji, ki so znali iz nič narediti – pravljico, ki so ji številni celo verjeli. In tako je bilo tudi sredi avgusta 1991, ko so Slovenske novice objavile prispevek o tem, kako so »menda na Biokovem nad Makarsko pristali vesoljci. Taka domneva je bila posledica najdenega eliptičnega kroga nekje na hrvaškem gorovju.«Se je pa uredništvu Slovenskih novic oglasil braleciz Celja in sporočil, da je »11. avgusta, uro po polnoči, prav tako opazoval vrsto teles svetlo zelene fosforne barve, ki si jih ne more pojasniti z nobenim znanim letečim predmetom.Petim telesom, ki so v višini kakšnih 2000 metrov prosto letala (sprva pod oblakom), so se pridružila še štiri, se zelo hitro razvrstila v polkrožno formacijo in Celje preletela v smeri proti Savinjski dolini.«