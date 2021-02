Neučakani gorenjski kmetje

Leta 1991 so Slovenske novice zabeležile prav nenavaden pojav na Gorenjskem. Neučakani kmetje so namreč na veliko z žago in traktorjem hodili v svoje nekdanje gozdove, sekali les in ga vozili domov.Neučakanost pa je izvirala iz pričakovanj po tem, da jim država vrne gozdove, ki so jim jih po 2. svetovni vojni odvzeli in jih imajo gozdna gospodarstva. »Dokler zadeve okrog vračanja odvzetih gozdov niso urejene, tako početje seveda ni dovoljeno, zato so se stvari ponekod začele zapletati in zaostrovati.V GG Kranj so izračunali, da je vrednost ukradenega lesa okoli 1,4 milijona dinarjev, pri čemer niso upoštevali tistega na črno posekanega, ki so ga pravočasno odkrili in zasegli,« so zabeležile Slovenske novice sredi leta 1991 ter dodale, da je škofjeloški izvršni svet tako ravnanje obsodil in zahteval ukrepanje, zlasti pa »pospešeno delo za denacionalizacijo«.