Nekoč je naš časopis tudi prodajala

Tokrat nas je pot zanesla k naši dolgoletni naročnici Angeli Lamprečnik v Zadrečko dolino oziroma Gornji Grad, če smo natančnejši, ki pa nam je zaupala, da je naš časopis prodajala, in to prvih deset let, potem ko je začel izhajati.



»Delala sem v trafikah vse od Gornjega Grada do Šmartnega ob Paki in tudi v Šoštanju. Zato Slovenske novice res dobro poznam od prvega dne. Pa tudi ljudje so radi kupovali ta časopis. Tu in tam me je kdo prosil, ali mu pomagam izpolniti naročilnico, da se je nanj naročili,« se spominja sogovornica, ki je še danes vedrega duha.

Le kako ne bi bila, ko pa ji življenje vseskozi oplaja tudi glasba. Ta jo spremlja od leta 1970, ko se je poročila z ljudskim godcem, harmonikarjem Tonijem Lamprečnikom.



»Žal sem že 24 let vdova in zelo ga pogrešam. Bil pa je res znan ljudski godec, saj je že do takrat, ko sva se midva poročila, preigral 365 ohceti. Koliko jih je še sledilo, vam ne znam povedati. Res pa včasih tudi ni bilo prijetno, saj ga ob vikendih praviloma ni bilo doma,« nam zaupa Angela, ki je tudi sama pela v pevskem zboru na koru.

Danes je še posebno ponosna na vnukinjo Saro Lamprečnik, ki je v oddaji V petek zvečer backvokalistka banda Diamanti, ki vse nastopajoče spremlja v živo.

»Pri nas vsi pojemo. Zelo pogrešam koncerte in druge prireditve, ki smo jih pri nas v Bočni imeli vedno zelo veliko, na njih pa je po navadi nastopal tudi kdo od naših,« nam še pove Angela, ki ima dva sinova, Bojana in Tonija, ki sta oba doma, poleg Sare pa še vnuka Žiga in Luko. Tako ji nikoli ni dolgčas.



»Ampak zjutraj, ob kavi, pride na vrsto najprej vaš časopis. To je prvo opravilo, ki ga naredim, potem ko vstanem. Tudi križanke zelo rada rešujem, čeprav jih nikoli ne pošljem, saj mi vedno zmanjka kakšna črka.« Sicer si Angela čas krajša z delom na vrtu. Rada prebere vse priloge in kuharske recepte, čeprav po njih ne kuha. »Kuham najraje kar po svoje,« nam še pove v smehu naša dolgoletna naročnica.

