Časopis Slovenske novice letos praznuje 30 let. Ob tem jubilejnem mejniku je nastala pesem in hudomušen videospot, za katerega so združili močiin. Trojica je ustvarila spevno, navihano, pozitivno popevko, ki so jo lahko premierno ogledate na spodnjem posnetku.Slovenske novice so prvič izšle 14. maja v prelomnem letu 1991. Od takrat so poznane kot najbolj bran slovenski dnevni časopis, ki presega generacijske, kot tudi regionalne razlike. V ospredje postavljajo resnične junake vsakdanjih življenj iz lokalnega okolja. Brez olepšav, a z mnogo sočutja in razumevanja za prikrite resnice o človeški nravi. Novice so bile tiste, ki so povzdignile malega državljana, da je postal končno slišan. V tridesetih letih izhajanja so razkrile nešteto usod, zamolčanih dejstev, zapisale na tisoče zgodb, ki so vsaka zase pomnik nekega časa in okolja.​Obletnico izhajanja bo medijska hiša Delo počastila s celostno marketinško kampanjo, ki poteka pod skupnim sloganom Pripovedujemo vaše zgodbe – že 30 let. Kampanjo je zasnoval marketing Dela, kreativni del pa je pripravila oglaševalska agencija Luna\TBWA, pod vodstvom kreativnega direktorja Janeza Rakuščka.Ključen element kampanje je pesem Ne zaupaj v govorice, za katero je besedilo prispevala(agencija Luna \TB WA), glasbeni aranžma pa je pripravil skladatelj, pesem sta zapela znan slovenska glasbenika Vili Resnik in Darja Gajšek. Videospot je osnova za različne oglasne spote, ki se bodo v aprilu in maju predvajali na slovenskih televizijah, spletnih straneh in družbenih omrežjih.