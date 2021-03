Naval študentov v Ljubljano

Že 1991. je bilo za študente eno osrednjih vprašanj, kako priti do bivališča v Ljubljani. Vznemirjalo je številne študente avgusta tistega leta, predvsem pa bruce, ki so jeseni zasedli klopi fakultet. Že takrat so se najraje odločali za Študentski center, vendar pa tam ni bilo prostora za vse, ki so si želeli živeti v njem.Takrat je v okviru univerze začela delovati tudi Komisija za sprejem v študentske domove, saj je Študentski center postal del univerze. Komisija je do začetka avgusta prejela več kot 3000 prošenj, večino so oddali bruci, ki so šele začeli spoznavati čare univerzitetnega mesta oziroma življenja v njem. Je pa o tem, da bi živeli v študentskih domovih, lahko sanjalo le kakšnih 1500 študentov.Avgusta 1991 pa so prav Slovenske novice opozorile na nejasno določen status študentov iz drugih republik in hrvaške Istre, ki so že vrsto let tradicionalno študirali v Ljubljani, ter študentov teologije. Očitno je pač oblast imela drugega dela vrh glave!