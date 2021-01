Naval na državljanstvo

slovenski potni list

Na občinskem oddelku za notranje zadeve v Lendavi so oktobra 1991 pospešeno sprejemali prošnje za pridobitev slovenskega državljanstva. V tistih dneh jih je, kot so poročale Slovenske novice, v roke načelnika za notranje zadeveprispelo tudi do deset na dan. Do izteka roka za oddajo, je menil načelnik, naj bi jih sprejeli okoli 1000.»Tu je namreč precej mešanih zakonov s sosednjimi Medžimurci, precej delavcev je v minulih letih iz drugih republik nekdanje Jugoslavije prišlo iskat kruh v lendavska podjetja, nato pa so kar ostali. Nekaj je tudi primerov, ko so se otroci rodili drugje in so bili tam vpisani v rojstne knjige,« so pisale Slovenske novice.