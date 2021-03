Naše kolesarke

Bo kar držalo, da se kolesarstvo v Sloveniji ni začelo z lanskim letom. Bo pa tudi držalo, da je še pred nekaj leti v Sloveniji veljalo, da je ženska na specialki prej izjema kot pravilo. Kolesarjenje je bilo bolj moški šport, tudi med rekreativnimi ljubitelji vrtenja pedalov so bile ženske na cestnih kolesih prava redkost. Ne glede na to pa le ni bilo vse tako.Slovenske novice so avgusta 1991 zabeležile, kako so slovenske kolesarkein(bila je najmlajša) sodelovale na kolesarskem tednu v avstrijskem Deutschlandsbergu na Štajerskem. Na cilj te sedemdesetkilometrske preizkušnje so vse tri Slovenke, ki so na dirki narekovale tempo, prikolesarile v glavni skupini. Logondrova je bila 6., Uršičeva 8. in Kristanova 9. Že čez nekaj dni so punce nastopile na zelo močni trietapni ženski dirki Tour de Styria.