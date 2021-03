Naša prva nogometna elita

Mojster Zoran Ubavič, najboljši strelec prve lige v sezoni 1991/92 FOTO: MARJAN ZAPLATIL

Oktobra 1991 sta se z nedeljskimi tekmami 14. kola v slovenski prvi nogometni ligi, katerega vrhunec je bil ljubljanski mestni derbi SCT Olimpija – Slovan Mavrica (zmagala je Olimpija), končali prvi dve tretjini jesenskega dela. Hudi ligaški spopadi na slovenskih igriščih so že uveljavili prve naše mojstre, Slovenske novice pa so najboljše razvrstile v tri kakovostne skupine: mednarodni razred, nacionalni razred in mojstri.Uredništvo Slovenskih novic je poskusilo rangirati igralce po učinkih igralcev večine klubov ter njihovih sposobnostih. »Naše delo ni bilo lahko, saj so bile razlike razmeroma majhne, ne glede na probleme pa nam je vseeno uspelo zajeti igralsko elito, v kateri je seveda največ igralcev iz najmočnejših slovenskih nogometnih kolektivov, kot so Izola, Olimpija in Maribor ...,« je zapisalo športno uredništvo Slovenskih novic v predstavitvi lestvice naše prve nogometne elite.V najvišjem,so se tako znašli:inSeznampa je bil videti tako:inNa seznamu petinsedemdesetericepa je bila prva petnajsterica videti tako:inKakor koli, prvo državno prvenstvo se je začelo avgusta 1991. Vanj so bili vključeni kar vsi klubi iz prve slovenske, Primorje, Zagorje in Beltinci iz druge slovenske ter Koper, Maribor in Izola iz medrepubliške in Olimpija iz prve zvezne jugoslovanske lige. Liga je štela prav smešno število 21 klubov in kakovostna razlika je bila temu primerna. Poleg tega so nekateri klubi ostali na amaterski osnovi, podobno amaterska so bila tudi igrišča.Zato je bilo povsem razumljivo napovedano krčenje lige, izpadlo naj bi kar pet klubov. Na koncu je po 40 odigranih tekmah prvi naslov pripadel Olimpiji, ki je bila favorit že na začetku, saj so za Bežigradom obdržali številne jugoslovanske zvezdnike, poleg tega je klub ostajal pod okriljemin mogočnega gradbenega podjetja SCT.pa je z 29 zadetki osvojil lovoriko za najboljšega strelca lige.