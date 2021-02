Naročnik, ki je zasnoval jurčka

Vesel sem jih prav vsakič, ko pridejo!« je z navdušenjem priznal Ljubljančan. Slovenske novice, te praznujejo letos svojo 30-letnico, so tudi v njegovem primeru žarek, ki bralca venomer razvedri in ga ne pušča niti pod razno ravnodušnega. Slovenske novice puščajo namreč že 30 let več kot jasen pečat, vidno sled, kost za glodanje. »Vsaka nova številka prinaša nekaj, zaradi česar se navadiš in že čakaš na naslednjo …«Bogomir Zorman pa ni le tisti dolgoletni naročnik, ki je na Slovenske novice naročen že vse od začetka, njegovo ime je zapisano z zlatimi črkami tudi v slovenskem industrijskem oblikovanju.»Po izobrazbi sem arhitekt, a sem se ves čas ukvarjal s pohištvom,« je skromno dejal človek, ki je aktivno sodeloval pri sijajnem vzponu novogoriškega Mebla. Pravzaprav se je vzpon začel z ustanovitvijo Meblovega Inštituta sredi šestdesetih let in zaposlitvijo arhitektkein Bogomirja Zormana, ki sta bila naslednji dve desetletji nosilca oblikovanja pohištva, zaradi česar je postal Meblo ne nazadnje tudi vodilni proizvajalec pohištva v Jugoslaviji.Zorman se je s sodelavko leta 1969 slednjič podpisal tudi pod znameniti program sestavljivega pohištva E-program, s čimer je nastala tudi legendarna družina plastičnih počivalnikov.Če so legendarni stoli, ki si jih je po drugi svetovni vojni izmislil, začetek izvirnega industrijskega oblikovanja v Sloveniji, je bil Meblov E-program sinonim za eksperimentalni pol v oblikovanju sedežnega pohištva. V Novi Gorici so bili tehnološko zares pred časom, a kaj ko niso zdržali pritiska.»V rokah smo imeli zlato, a mu niso znali napraviti embalaže,« je nekoč priznal eden najdrznejših Meblovih oblikovalcev. In če je on ustvaril, denimo, kolekcijo počivalnikov, imenovanih gondola, za kar je leta 1971 dobil tudi nagrado Prešernovega sklada, je naš dolgoletni naročnik zasnoval nič manj znan pohištveni sistem jurček, na katerem je moč še danes marsikje posedeti.