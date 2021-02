Naročila Novice in zadela terno

Čudna so pota gospodova, bi lahko na kratko opisali situacijo, v kateri nas je naša bralka 77-letna Fedora Pavšič zadnjič poklicala in opozorila na problem, ki ga ima z dvema prostoživečima mačkama. Lačnima in zapuščenima muckoma je želela namreč zagotoviti lepšo prihodnost, zato je poklicala v zavetišče Gmajnice, ti so ju sprva res prišli iskat, že čez nekaj dni pa na njeno veliko presenečenje vrnili, zato sta že dva meseca pri njej.



Zakaj so ji pritepena mačka res vrnili, boste lahko prebrali že čez nekaj dni v Fedorinem najljubšem časopisu, Slovenskih novicah, na katerega so pri njih doma naročeni že od začetka.



»Kaj res, že od samega začetka?!« smo na lepem zastrigli, tudi zato, ker Slovenske novice praznujejo letos 30 let svojega obstoja.

Gospa iz ljubljanskega predela, ki mu domačini pravijo Slape, ker pa imajo v bližini izvir tople vode, imenujejo ta del kar Toplice, to pomeni, da ima tudi Ljubljana svoje toplice (!), nam je zatem seveda natančno opisala, kako je bilo pred tremi desetletji, ko je kot diplomirana pravnica delovala še na osrednjem sindikatu: »Še živo se spomnim mame, ki je bila takrat že globoko v letih, in je tako rada v postelji brala, kako velikanske težave je imela z branjem mogočnega Dela. Na stara leta ga preprosto ni več mogla. Ker pa je bil obenem to tudi čas, ki je sovpadal s samim začetkom izhajanja Slovenskih novic, sem jo prepričala, da se je naročila nanje. In zadela terno: mama je bila namreč vse do zadnjega resnično zadovoljna z njimi! Čeprav je že umrla, sem Slovenske novice obdržala. In ni mi žal. Ker v Novicah ni politike, ker so kratkočasne, prebavljive, berljive, ker sta sredinski strani vselej tako zanimivi, in ker lahko ohranjam tudi prav posebno tradicijo …«



Kakšno neki, nas je zanimalo? »Veste, svakinja, ki stanuje blizu, je naročena na Delo, in ko prebereva vsaka svoj časopis, narediva menjavo, in bereva dalje,« se je še zasmejala ter pribila, da bo ostala še naprej zvesta naročnica na svoj najljubši časopis.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: