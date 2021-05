Najprej telovadi, nato bere Novice

Ko smo dopoldne obiskaliiz Dobove, je v kuhinji ravno prebiral Slovenske novice.»Zjutraj najprej pol ure telovadim, potem pa si skuham čaj in vzamem v roke Slovenske novice,« pravi Zvonko, ki bo prihodnje leto dopolnil okroglih 90 let. Za svoja leta je res čilega videza, in ko ga pobaramo, kako to, da vzdržuje to zelo koristno navado, torej jutranjo vadbo, pove, da to počne že vse od leta 1990, ko je šel v penzijo. Upokojil se je s polno delovno dobo; najprej je delal pri Pionirju, ko so postavili Tovarno celuloze in papirja Djuro Salaj v Krškem, pa se je zaposlil tam.»Najprej sem telovadil sam, odkar imamo koronarni klub, telovadim z njimi, ampak zdaj se zaradi korone ne dobivamo. A zato vadbe nisem prekinil, saj se po njej res dobro počutim,« prizna zgovorni Posavec, ki je svoje otroštvo in mladost preživel na Zdolah, potem pa ga je ljubezen pripeljala v Dobovo. Z zdaj žal že pokojno ženo sta tu, le lučaj od železniške proge, postavila svoj dom ter dobila sina in hčerko, zdaj pa Zvonku čas krajšajo tudi štirje vnuki.»V Novicah prebiram vse, sploh kriminal. Tega je v naši družbi vse več, prav tako nesreč. Pa požarov, ravno danes je v Novicah zgodba, da je družini pogorel dom. Tudi politiko spremljam, čeprav me žalosti, kaj se dogaja v naši državi in kam nas bo vse skupaj zapeljalo. Imam občutek, da to ni nič dobrega za Slovenijo. Pa še korona zahteva svoje,« nadaljuje Zvonko, ki je zadovoljen, da je dobil že dva odmerka cepiva proti covidu-19, zato se počuti bolj zaščitenega.»Saj sem razmišljal, da se sploh ne bi cepil, pa me je hčerka prijavila in mi ni ostalo drugega, kot da grem,« se nasmehne in se spomni, kako so pred desetletji razsajale črne koze, pa nam jih je uspelo zajeziti prav z množičnim cepljenjem.Zvonko si čas krajša z delom na vrtu in njivi, kjer pomaga domačim, pa za kokoši skrbi, tudi skuha rad, zvečer pa z zanimanjem pogleda poročila.»In šport me zanima,« pribije in pove, da rad sede na kolo in se zapelje do sina in njegove družine. »Slovenske novice so mi res všeč, in če jih ne bi imel, bi mi nekaj manjkalo. Tako vsaj izvem, kaj se je dogajalo doma in po svetu,« je zaključil Zvonko.