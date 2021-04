Najprej so mu čestitali učenci

Drugega februarja leta 1993 je svojo sedemdesetletnico praznoval dr., ki so mu prijatelji in znanci rekli bohinjska grča, ki se je po štengah iz Bohinjske Bistrice prebil v širni svet.Prof. Bučar, ki so ga še po tem, ko je postal prvi predsednik slovenske skupščine in je slavnostno razglasil neodvisno Slovenijo, njegovi študentje, oddoin, klicali kar profesor, je pogosto sivil lase oblastnikom nekdanje države, zato so ga vrgli s pravne fakultete.A tudi do oblasti po osamosvojitvi, ki jo je sam sooblikoval, je bil neizmerno kritičen. Tako so mu za sedemdesetletnico najprej čestitali njegovi učenci.