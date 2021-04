Najprej preveri, kakšno bo vreme

Zjutraj komaj čakam na novice. Ker grem težko po stopnicah, mi jih prineseta sin ali vnuk. Potem pa se res zamotim z njimi. Čez cel dan jih prebiram, tako da predelam čisto vse,« pravi 89-letna Jožefa Šašek iz Irče vasi pri Novem mestu. In ko jo pobaramo, ali predela res vse, tudi šport, ki ga nekatere predstavnice nežnejšega spola raje preskočijo, odgovori: »Šport? Tega imam najraje, sploh pa košarko! To so res dobri športniki, najbolj pa mi je všeč Luka Dončić! On zadene koš, tudi če čez glavo meče! Vse športe spremljam, sploh smučanje in nogomet, le boksa ne maram,« se prešerno nasmeji naša naročnica, ki je Novicam zvesta vse od začetka.



V klepetu se vrne v leta, ki jih je preživljala s pokojnim možem. »Spoznala sva se v novomeški bolnišnici, on je kot zdravstveni tehnik delal na kirurgiji, jaz kot strežnica na rehabilitaciji. Bil je res zlat človek. Pred 22 leti je imel nesrečo, v kateri je umrl, na kolesu ga je zbil voznik avtomobila,« nadaljuje in pove, da je tudi on zelo rad bral. Ne le časopisov, tudi knjigo je, tako kot ona, rad prijel v roke. Skrbela sta za dom, sina in hčer, pa vinograd sta obdelovala in vrt okoli hiše. Zdaj ga ni več, je pa vesela družbe družine, sploh štirih vnukov. »Prej sem vse lahko sama postorila na vrtu, še pred tremi, štirimi leti sem vse naredila sama, zdaj pa ne morem več. Hodim težko, pomagam si s palico ali hojico, če moram kam iti, pa grem tudi po stopnicah, čeprav s težavo,« nadaljuje.



Potem začne brskati po kupu časopisov. »Nedeljski dnevnik imam naročen. Tale revija Prijatelj je tudi zelo dobra, župnik mi jo je prinesel. Pa Glasnik kraljice miru, vsega sem že prebrala. Tudi križanke rešim, da si malo bistrim možgane. Brez Slovenskih novic res ne bi mogla, vsega je notri, predvsem to, kar moram vedeti. Ampak vsako jutro najprej pogledam na zadnjo stran časopisa, kakšno bo vreme. Saj ne grem ven, na balkonu sem pa rada,« pripomni. T. J. G.

