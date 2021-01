Najprej prebere ocvirk in kolofoktar

Eden naših najbolj zvestih bralcev​, Vinko Brce iz Radovljice, je na Slovenske novice naročen že vseh 30 let. Upokojeni avtomehanik svoj dnevni ritual začne zadaj. Najprej prebere šale v kolofoktarju in ocvirk, nato si ogleda karikaturo. Šele potem sledi branje časopisa spredaj.



»Na Novice sem se navadil, ker je vse napisano kratko in jedrnato in ker je dobro in slabo v precejšnjem ravnovesju. Tako kot je to v življenju … Preberem skoraj vse po vrsti, predvsem me zanimajo zgodbe in reportaže ter šport, malo manj pa sem pozoren pri zvezdnikih in filmskih igralcih. Politika pa me čisto nič ne zanima! Zato so mi Novice tudi všeč, ker je ni prav veliko,« je zadovoljen 67-letni Vinko.



Seveda vedno reši tudi križanke, čeprav prave sreče pri žrebu še ni imel. Žena Majda redno pošilja rešitve nagradnih križank, pripoveduje Vinko, a doslej še nikoli nista nič zadela. Sta pa pred leti že dvakrat prejela nagrado iz naše poletne akcije Hektoliter na dan in se razveselila poletne osvežitve.



V penziji je že osem let, a kljub temu sta z ženo ohranila zgodnje jutranje vstajanje, h kateremu paše tudi branje najljubšega časopisa. »Dostava je super, zelo sem zadovoljen, da dovolj zgodaj dobimo časopis. Do osme, devete ure ga imava z ženo že prebranega, potem pa naju čakajo druge obveznosti,« pripoveduje.



Z Majdo imata tri hčere in šest vnukov, trenutno sta dva od njih pri njima doma, medtem ko so starši v službi. »Ja, kar veselo je pri nas. Z vnukoma hodimo veliko na sprehode in tudi v teh časih se imamo prav lepo. Naša družinska srečanja so sicer odpadla, a smo vseeno kar dobre volje. Kaj pa naj? Naj jamramo in se smilimo samim sebi? To moramo nekako preživeti in ne smemo obupati,« je družinski recept za dobro voljo razkril Vinko Brce.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: