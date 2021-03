Najbolj radioaktivna hiša v Sloveniji

Do leta 1991 so slovenski znanstveniki na različnih koncih Slovenije opravljali vzorčne meritve radioaktivnosti v bivalnih objektih. Ko je prišlo poročilo, Slovenske novice pa so ga objavile prve, se je pokazalo, da je hišav Gorenji Dobravi 18 pri Gorenji vasi daleč najbolj kontaminirano poslopje v Sloveniji.»Gre seveda za naravno radioaktivnost, za prisotnost plina radona, ki je v tleh in gradbenem materialu navzoč v zelo različnih koncentracijah,« so zapisale Slovenske novice maja 1991. Namerili so 2000 bekerelov v kubičnem metru zraka, medtem ko so se normalne vrednosti v svetu sukale med 20 in 40 bekereli. Na Poljanskem, v širši okolici rudnika urana Žirovski vrh, so bile po pisanju Slovenskih novic zlasti v starejših poslopjih, sezidanih iz kamenja in slabo talno tesnjenih, normalne vrednosti na splošno povečane, saj 300 bekerelov ni bila nobena redkost, ponekod pa so presegale celo 500 enot.No, pa so se odločili v odseku za jedrsko kemijo na Institutu Jožef Stefan, da uresničijo projekt aktivne zaščite pred radioaktivnim sevanjem. V tlak dnevne sobe Frelihovih so položili posebne cevi, katerih naloga je bila vsrkanje radona in njegovo odvajanje na prosto. Nekaj pa je menda le pomagalo!