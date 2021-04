Na Rakitno komajda cesta

Rakitenski cestarje v začetku devetdesetih potožil, da bi za vzdrževanje ceste na Rakitno vsak dan potrebovali en kamion peska. Nalivi so makadamsko cesto kot za šalo spirali in jo spreminjali v preorano njivo. Zato so domačini v enajstih zaselkih na idilični planoti, kjer je danes tudi zdravilišče, upravičeno menili, da si njihova cesta še tega imena ne zasluži.Zlasti Ljubljančani so ob koncu osemdesetih odkrili Rakitno, ki je od prestolnice oddaljena le pol ure vožnje. A hkrati je po njej vozilo vse več avtobusov in težkih tovornjakov s hlodovino iz tamkajšnjih gozdov. Hotela še ni bilo, le brunarica in manjša trgovina. Okoli jezera pa več kot 50 počitniških hišic.Lokalni gostinci so jih pozvali k sodelovanju, da bi svoje hiške, ki so večji del leta prazne, oddajali. Pa so se javili le trije lastniki. Takrat res še nismo doumeli booking ali pa air b&b trženja.