Na Jesenicah brez šol?

Ministrstvo za zdravstvo ima napačne podatke o brezposelnih medicinskih sestrah, smo zapisali v začetku leta 1992.



»Po obvestilu mini­strstva za šolstvo in šport naj bi zaradi racionali­zacije mreže šol že v naslednjem šolskem letu v radovljiški občini izgubili možnost za vpis v prvi letnik ekonomske šole, v jeseniški občini pa za zdravstveno šolo, za metalurškega in mor­da celo za strojnega tehnika.



To pa bi, kot je bilo rečeno na Jesenicah, marsikateremu mlademu človeku teh dveh občin onemogočilo kakršno koli izobraže­vanje,« so zapisale Slovenske novice in še pojasnile: »Kakšna so bila merila ministr­stva pri racionalizaciji mreže šol, v občinah ne vedo, kakršnim koli merilom pa lahko nasprotujejo ne le s čustvi, temveč tudi z argumenti.



Za vse programe, ki naj bi jih ukinili, je vpisa dovolj, šole dosegajo kakovostne rezultate, prav tako pa ne drži za Gorenjsko poda­tek ministrstva o brezposelnih medicinskih sestrah. Prav medicinske sestre imajo dobre možnosti za zaposlitev, višjih medicinskih sester je celo premalo.«

