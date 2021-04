Na Hrvaško na dopust spet 1996.

Bled v barvah leta 1997 FOTO: VLASTA FELC

Turizem je vsa leta samostojne države veljal za pomembno gospodarsko panogo. V Slovenskih novicah se je za turizem in dogajanje, povezano z njim – od prenočitvenih zmogljivosti, turistične (ne)kulture, turističnih pobud in zamujenih priložnosti in pohval! –, venomer našel prostor.Vsa leta se je število turistov povečevalo, rekordno doslej pa je bilo leto 2019, ko so v nastanitvenih obratih našteli skoraj 15,8 milijona prenočitev. Pričakovano nadaljevanje rasti v letu 2020 je presekal novi koronavirus.Ker se je osamosvojitvena vojna začela tik pred glavno turistično sezono, se je leta 1991 število prihodov turistov v primerjavi s predhodnim letom skorajda prepolovilo, Slovenija pa je bila za določen čas izbrisana s seznama želenih destinacij.V prvih letih po osamosvojitvi so v slovenskih turističnih zmogljivostih prevladovali domači gosti, ki so se zaradi varnosti izogibali priljubljenim počitniškim krajem v Istri in Dalmaciji ter ostajali doma. Na Hrvaško so se v večjem številu vrnili šele leta 1996, ko se je vojna končala.Že leta 1993 se je počasi začelo povečevati tudi število tujih gostov. A rast se je ustavila leta 1999, ko so se indeksi zaradi novih političnih nemirov v regiji, tokrat v Srbiji in na Kosovu, spet obrnili navzdol.In ko smo že pri številkah; leta 1991 je Slovenijo kljub turbulentnemu času obiskalo skoraj poldrugi milijon turistov, leta 2019, ko smo našteli skoraj 15,8 milijona prenočitev, pa je v Slovenijo prišlo 6,2 milijona turistov iz skoraj vseh držav sveta.Slovenski turizem pa kot njegovi ambasadorji predstavljajo kolesarjainter košarkar