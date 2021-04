Morda iz mode, a luštna kot vedno!

Starejši se bodo verjetno spomnili televizijske napovedovalke in novinarke, ki je bila ena najbolj urejenih in privlačnih televizijskih obrazov.V javnosti se je vselej pojavljala z urejeno pričesko in rahlo zapeljivim nasmeškom. V ženski prilogi Ona Slovenskih novic leta 1995 se je uvrstila med najslabše oblečene. Zapisali so, da je njen predpretekli slog tako iz mode, da dela z njim slabo tako televiziji kot sebi. Pa jim Vogelnikova upravičeno ni ostala dolžna in jim je zabrusila: »Nikoli nisem marala ljudi, ki me želijo naučiti, kako naj se vedem, kako naj se oblačim.«In še: »Slovenci smo vedno pripravljeni blatiti vse, kar je nad sivim povprečjem.« V resnici smo ga res malce pihnili. Njen slog je bil morda res staromoden, bi rekli vintage, a zato nič manj privlačen. »Luštna kot vedno,« je nekdo pokomentiral njeno fotografijo iz sedemdesetih.