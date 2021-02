Molotovka pred vrati Mileta Šetinca

Na petek, 13., približno tri ure po polnoči, so vrata v stanovanje Šetinčevih (je bil leta 1991 poslanec LDS) nenadoma zajeli plameni iz molotovke, ki jo je tam zažgal neznanec. Atentat na pikri jezik kritike, so Slovenske novice zapisale v naslovu na 1. strani dan pozneje, v podnaslovu pa se vprašale, kdo je podtaknil bombo opozicijskemu politiku Miletu Šetincu?»Močno dvomim, da bi mi to podtaknil kakšen znanec iz zasebnega življenja,« je dejal Šetinc. Vprašanj je bilo veliko, odgovorov nič. Bi to bil lahko Demos, ker je Šetinc napovedal njegov razkol? Morda pa minister, ker se je Šetinc »zaletel« z vprašanjem, kje je kup mark za promocijo slovenskega turizma? Ali pa dr., ker je Šetinc začel zgodbo o pretihotapljeni »Pirnatovi svetilki«? Kaj pa če je bil bombaš, ki mu je Šetinc očital, da je v nekem TV-Žarišču presegel vsako mero korektnosti, značajske spodobnosti in dobrega okusa? Kaj pa če si je bombo podtaknil kar sam Mile Šetinc? Odgovori na vsa vprašanja so bila: »Lahko bi bilo!«Tiste dni pa ni gorelo le tam pred njegovim domom, po Sloveniji je zgorelo tudi več časopisnih kioskov! Trideset let let zatem, se zdi, je situacija okoli nas podobno eksplozivna ...