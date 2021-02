Mejni prehod Obrežje nekoč FOTO: V. P.

Zadnji mesec leta 1991 se je dodobra zahladilo v odnosu med Brežicami in Ljubljano.»Država še vedno ni poravnala stroškov za komunalna dela na ploščadi ob največjem meddržavnem in mednarodnem prehodu Obrežje ter stroškov za odkup zemlje. Zaradi preobremenjenih zvez domačini ne morejo več telefonirati, lahko pa ostanejo še brez vode iz omrežja, ki so ga zgradili s samoprispevkom, zdaj pa ga brez nadomestila koristijo vsi na mejnem prehodu.Predsednik brežiške vladeje zato sporočil v Ljubljano, da bo občina izključila vso infrastrukturo, ki napaja obmejne objekte, če republika ne bo poravnala svojih obveznosti. Brežičani tudi ne pristajajo na kakršno koli barantanje z njihovo zemljo oziroma zamenjavo gradu Mokrice za savudrijski polotok,« je pribeležil dopisnik Slovenskih novic iz Posavjakonec leta 1991.