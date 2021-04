Mitterrand – ženskar?

Edith Cresson FOTO: NN

Francoski predsednik(1916–1996) je predsednik z najdaljšim delovnim stažem, saj je vodil Francijo med letoma 1981–1995. Bil je svojevrsten posebnež in izjemno spreten politik, saj se je med drugo svetovno vojno iz katoliškega desničarja, ki je služboval v vichyjski Franciji, prelevil v upornika in postal socialist. Sicer je ob nemškem napadu kot vojak branil Francijo in padel v nemško ujetništvo, od koder mu je po treh poskusih uspelo pobegniti.Osamosvojitvenega junija 1991 je za prvo predsednico vlade v zgodovini Francije postavil karizmatično 57-letnoŽe prej se je po medijih šušljalo, da je velik ženskar. Ugibali so o njegovih nezakonskih otrocih, kar se je izkazalo za resnično. Mediji navajajo najmanj dva; leta 1974 rojenoin leta 1988 rojenega, ki ga sicer ni nikoli priznal.Toda hkrati so mediji v prelomnem letu, ko je za premierko postavil Cressonovo, ugibali, ali ni morda njegova ljubica. Na to se je nova predsednica vlade energično odzvala: »Niti ena ženska, ki je kaj postala, se ni mogla izogniti očitku, da si je to izborila v postelji.«