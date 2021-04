Milena iz Kočevja

Alenka Cuderman FOTO: DRAGAN ARRIGLER

Iz športa med narodnjake. Tak je bil naslov prispevka v Slovenskih novicah sredi leta 1991. Za koga je šlo? »Pred leti, ko je imelaiz Kočevja komaj 16 let, je že veljala za kopijo najboljše jugoslovanske rokometašice,Takrat so jo menedžerji dobesedno ukradli in jo odpeljali v Koprivnico, kjer si je z igrami v tamkajšnji Podravki krepko dvignila rokometno ceno. Nato je odšla v Beograd, k Radničkemu, kot novo ime v koloniji slovenskih športnikov, ki so bili na začasnem športnem delu v Beogradu. Preddvorčanka ​je bila svojčas nenadomestljiva v ekipi Radničkega in je za Mileno rekla, da je bodoča zvezda yu-rokometa. Milena je bila v mladinski reprezentanci, igrala je na dveh svetovnih prvenstvih, namesto v člansko reprezentanco pa je prišla v – bolniško. S terena so jo oddaljile poškodbe ...Kočevci so mislili, da se bo dekle vrnilo domov in zaigralo za njihovo Opremo v drugi ligi, toda iz tega ni bilo nič. Dekle je sklenilo postati pevka srbske narodno-zabavne glasbe ... Te dni pripravlja material za svojo prvo ploščo, na kateri bodo pesmi iz bogatega srbskega narodnega repertoarja, ki mu nasprotniki te glasbene zvrsti pravijo »cirilični kmečki šlagerji,« je sklenil zgodbo o Mileni iz Kočevja poročevalec Slovenskih novic. No, pred leti je postala šefica srbske rokometne zveze – sekcija ženske.