Miladojka Youneed in Diesel

Poslikana dekleta plesne skupine Diesel FOTO: Slovenske Novice

Poslikava telesa je verjetno kar najstarejša umetnost, ki priveka na plan in postane zanimiva vsakih nekaj let. Tako je sredi devetdesetih v sodelovanju rock skupine Miladojka Youneed in ljubljanske plesne skupine Diesel nastala predstava poplesavajočih poslikanih teles.Stvar je bila precej izvirna, saj sta študenta likovne akademije telesa deklet poslikala kar med poplesovanjem na odru. V gibanju. Nastala je gibajoča mavrična slika teles, na katerih sta prevladovali modra in oranžna barva.Dekleta so po projektu povedala, da so imela več dela s spiranjem barv s telesa kot pa s samo koreografijo in pripravo na skupno predstavo.