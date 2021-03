Mi, pomorci!

V Izraelu izdelana hitra patruljna ladja super dvora mk2 Ankaran nadzira slovensko morje. FOTO: Slovenska vojska

Sedmega marca smo v Sloveniji zaznamovali dan pomorstva v spomin na sprejem resolucije o pomorski usmeritvi države pred natanko 30 leti.Okroglo obletnico obhajamo z izboljšano varnostjo plovbe. V resoluciji med drugim piše, da je bil slovenski narod v zgodovini vselej tudi pomorsko usmerjen ter bo to usmeritev ohranjal in razvijal tudi v prihodnje.Iz dokumenta izhaja zaveza, da bo Slovenija vodila gospodarsko in razvojno politiko, ki bo tudi pomorsko usmerjena, zato bo med drugim podpirala razvoj koprskega pristanišča ter prek njega usmerjenega tranzitnega in kopenskega prometa.Pomemben korak k uresničevanju zavez je nova, 2,3 milijona evrov vredna naložba v center za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju. Z novimi orodji in vizualnim nadzorom nad koprskim pristaniščem bo varnost plovbe še večja. Kot je ob petkovi slovesnosti navedel direktor uprave za pomorstvo, pa je to tudi dodaten korak k vzpostavitvi sistema za nadzor plovbe, t. i. centra​ VTS.V Evropi pa 20. maja zaznamujemo tudi evropski dan pomorstva, da bi med državljani unije dvignili zavest o pomenu morij.