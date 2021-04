MD 11 s težavami v zraku

Konec osemdesetih so pri ameriškem proizvajalcu letal Mcdonald Douglas splovili še danes zlasti v tovornem prometu zelo priljubljeno širokotrupno letalo s tremi motorji MD 11, ki bi naenkrat peljalo od 280 do 400 potnikov. Prvič je komercialno poletelo decembra 1990 pri Finnairu. Po začetnih težavah s proizvodnjo in zamikih v dobavi se je izkazalo, da pohrusta več goriva, kot so obljubljali. Kljub temu so dobili veliko naročil, med prvimi je dva naročila jugoslovanska družba JAT, prejeti bi ju morala leta 1992. A zaradi dogajanja v Jugoslaviji in zaradi mednarodnih sankcij nista bila nikoli dostavljena. Steklena pilotska kabina je bila takrat čudo tehnike, bilo pa je tudi eno prvih velikih plovil, ki je letelo brez inženirja.

