Mazut v Savi

Sredi devetdesetih so bili ekologija in strogi okoljski predpisi še v povojih, kljub temu pa smo ob razlitjih strupenih tekočin ali drugih onesnaženj mediji že na veliko pisali.Prvo nedeljo v aprilu je bilo, ko je na cisterni mazuta v Steklarni Hrastnik popustil glavni ventil in v Savo, ki je v tistih letih zaradi prenehanja rudarjenja v trboveljskem bazenu vendarle postajala vse bolj zelena, je izteklo na desetine kubičnih metrov mazuta.Kljub hitri intervenciji gasilcev je nastalo večje onesnaženje, saj je bila hudourniška Sava zaradi topljenja snega v gorah visoka in deroča, zato je madež mazuta hitro odplaval s tokom in očrnil bregove.Mazut so zaustavili in pobirali iz reke pri hidroelektrarni Vrhovo. Gasilci so delali vso noč in uspelo jim je, da madež ni odplaval naprej.