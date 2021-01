Marta izdeluje šopke, Henrik pa pleše

Takoj po prihodu iz bolnišnice sem se naročil in svojemu najljubšemu časopisu ostal zvest vse do danes!

Medtem ko so drugi člani folklornega društva plesali, jeizdelovala šopke na stojnici. Ker je imela ob koncu še toliko za pospraviti, ji je, prijazen kot vedno, priskočil na pomoč. Kot bi mignil, je preskočila iskrica. Marta se je spominjala: »Niti mesec ni minil, ko sem bila že iz Komende v Vodicah.« Že 15 let je, odkar živita v pravljični kmečki hiški in poosebljata upokojena deloholika.Svoje življenje sta namreč posvetila ohranjanju in razširjanju slovenske kulture ter ozaveščenosti med vse generacije. Sta skrajno resna in še kako zavedna člana raznih društev – ona sedmih, on pa kar enajstih!Marta s svojimi prsti, na primer, spretno spleta šopke, ikebane, butarice in jih razstavlja na stojnicah folklornih festivalov, ne le pri nas, Henrik, po rodu Dolenjec iz Šentruperta, pa pleše in širi dobro voljo tudi z igranjem narodno-zabavnih viž. Doma ima namreč štiri harmonike, a ena ima prav posebno mesto. Dobil jo je od strica. Posebna pa je zato, ker je bila narejena že leta 1892, »v letu, ko se je rodil«, se je nasmehnil Henrik, ki ga že 40 let kličejo, kako razumljivo,. Pa saj sta se ne nazadnje tudi z znamenitim rojakomtako odlično poznala. Zato je Henriku še toliko bolj žal, »da Henčkove pesmi preprosto ne primejo«! Njegove dolgoletne izkušnje z nastopov namreč pravijo, da se publika neprimerno raje pozibava ob Slakovih, Avsenikovih in Miheličevih melodijah.Z Marto pa v tandemu navdušujeta tudi na nastopih, ki jih imata tako po vrtcih kot tudi po domovih za ostarele. Včasih se oblečeta v slovensko narodno nošo, spet drugič v tradicionalno primestno ljubljansko nošo, kot se je nosilo nekoč. »Ona razpreda o nošah, kako, kdaj in zakaj so se nosile, jaz pa zaigram in zapojem!« Menda so tako najmlajši kot tudi tisti najstarejši naravnost navdušeni. Približno tako, kot je Henrik Lamovšek navdušen še nad nečim v svojem življenju: »Da sem že od začetka naročen na Slovenske novice!« Te pa praznujejo svojo 30-letnico. »Vem, še predobro vem, saj sem bil ravno tedaj v bolnišnici,« se je spominjal. Kot tudi, da je že kmalu po operativnem posegu zagledal raznašalca, ki je po bolnišničnih sobah prodajal razne revije, med katerimi je bil prvi izvod Slovenskih novic. »Takoj po prihodu iz bolnišnice sem se naročil in svojemu najljubšemu časopisu ostal zvest vse do danes!«Slovenske novice začne brati vselej na sredini. Potem pa se odloči, ali bo šel počasi proti prvi strani ali bo krenil proti zadnji. Ne glede na odločitev pa prebere vse do zadnjega. In že komaj čaka na naslednje jutro in na nove ter še sveže Slovenske novice.