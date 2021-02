Mariborski Faust in 6 vstopnic

Tistega maja 1991 so v mariborskem gledališču pripravili kar tri predstave za donatorje, ki bi želeli denarno podpreti potovanje Drame v Mehiko. Tako je bil Faust na odru SNG Maribor »danes, jutri in v četrtek«, 13., 14. in 15. maja 1991. No, pa se ni izšlo po načrtih.Kot so zapisale Slovenske novice, je zanimanje Mariborčanov pokazalo, da z odhodom Drame v Mehiko ne bo nič. Le nekaj dni pred prvo predstavo je bilo namreč prodanih samo šest vstopnic, cene pa sploh niso bile zasoljene, le malo dražje kot običajne. Kot so ocenili v Slovenskih novicah, je »to bil le še en dokaz, da je Maribor na robu finančnega zloma«!V istem času pa so na plan prišli podatki, da je bilo maja 1991 največje naselje v Sloveniji Ljubljana z 268.681 prebivalci, sledili so Maribor (105.431 prebivalcev), Celje (42.155), Kranj (37.109), Velenje (27.341) in Koper, kjer so jih našteli 24.341. No, popisovalci pa so v Sloveniji leta 1991 našteli tudi 120.000 konj, 410.000 goved, 265.000 prašičev, 28.000 ovac in 2,6 milijona perutnine.