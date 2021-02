Mariborske lepotičke

FOTO: BOGO ČERIN

Tistega decembra 1991 smo zaznamovali ta veseli dan kulture,čez sedem dni,10. decembra, pa svetovni dan človekovih pravic. V Mariboru pa je agencija Mišela na avdiciji izbirala lepa dekleta, ki bi se naj pojavljala na manekenskih stezah in tudi kot fotomodeli pred fotografskimi objektivi.V Mariboru so takrat delovale tri manekenske skupine, kar je zagotavljalo konkurenčnost, vendar je to bilo še vedno premalo, da bi tudi v Mariboru »prišlo do izraza tisto, kar je tudi najboljše«, kot je zapisala novinarkaza Slovenske novice.Tistega dne pa so Slovenske novice tudi objavile poziv kapitana luksuzne jadrnice IndependenceSlovenkam, ki naj bi na njegovi jadrnici »pomagale pri čarterskih križarjenjih po eksotičnih Karibih«. Slovenske novice so bile za vse potencialne kandidatke edini in izključni naslov za prijavo.