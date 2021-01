Makedonci in Pop Design

Pop Design je osvojil Makedonijo! Z zmago na festivalu Makfest 91 v Štipu (s pesmijo Podajmo si roke, besedilo Janeza Hvaleta), ki za Makedonce pomeni isto, kar je bila svoje dobre dni za nas Slovenska popevka! »Ko smo se srečali z dvema glavnima od Pop Designa Tonetom Košmrljem in Vilijem Resnikom, basistom in pevcem te popularne zasedbe, sta bila oba razburjena,« je zapisal Primož Kališnik v Slovenskih novicah jeseni 1991.



Bralci pa so tudi izvedeli, da so že med nastopom Makedonci o Pop Designu posneli videospot, nato pa so fantje še tri dni gostovali na TV Makedonija in nastopali v živo in snemali.



Povabljeni so bili tudi na banket ob projekciji makedonskega filma Tetovirani, kjer so se znašli v družbi najbolj znanih Makedoncev; in sicer skupine Leb i sol, Kira Gligorova in Vasila Tupurkovskega. Promocija delčka Slovenije na vsej črti!

