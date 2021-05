Loška dolina zasrana z E. coli

Ljudje so imeli hude težave. FOTO: Getty Images

Pitna voda v Loški dolini ni bila samoumevna. FOTO: Getty Images

Junija 2011 so iz Loške doline poročali o hudih težavah občanov s pitno vodo. Po zadnjem velikem deževju, ko je voda do vrha zalila kraško podzemlje, je več kot 200 ljudi poiskalo zdravniško pomoč zaradi hudih prebavnih motenj in silovite driske. Biološke analize vode na izviru oziroma vrtini Obrh v Vrhniki pri Ložu, ki znotraj vodonosnika Javorniki-Snežnik napaja Loško dolino, so pokazale hudo onesnaženost vode z E. coli.Župan Loške dolineje za Slovenske novice povedal, da so šle pretekle onesnaženosti z bakterijo E. coli tja do 200 enot na 100 mililitrov vode. »V začetku junija pa je vsebovala kar 1600 teh bakterij v 100 mililitrih pitne vode.«Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel z ravnim in občasno poplavnim dnom, ki jo zamejujejo kraške planote Bloke in Racna gora na severu in vzhodu ter visoki Snežnik (1796 m) na jugu in zahodu. Velika je 166,8 km2 in ima 3640 prebivalcev, ki živijo v 1040 družinah oziroma 1302 gospodinjstvih. Povprečna starost je slabih 41 let, kar pomeni, da ljudje tam radi živijo, da se ne izseljujejo kot z nekaterih drugih območij.V Loški dolini tudi danes porabijo v povprečju 1200 kubičnih metrov pitne vode na dan, od tega četrtino porabi industrija Kovinoplastika v Ložu. Onesnaženje se je zgodilo hipno, čez noč.Takrat so o onesnaževalcu ugibali v dveh smereh. Ker vodonosnik, ki napaja vrtino Obrh v Vrhniki pri Ložu, prihaja iz hrvaške smeri, so nekateri zaradi neurejene kanalizacije in neodgovornega ravnanja obtoževali Hrvate. Spet drugi so menili, da je neznani kmet stresel gnojnico iz domače greznice na kraško polje, ki je poniknila v kraške vode.Ni šlo za hlevski gnoj, ki ga kmetje vsako pomlad in jesen pridno razlivajo po polju. Analize so nedvoumno potrdile, da gre za človeške fekalije, po domače rečeno človeško sranje iz kanalizacije ali greznice. Stroškov bolnišk in vseh obolelih, čiščenja in razkuževanja vodovoda, prekuhavanja vode v gospodinjstvih ni nikoli nihče izračunal.