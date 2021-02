Ljubljanska dilema: tramvaj ali metro

Ljubljanski minister za urbanizem Marjan Bežan FOTO: ALENKA ŽAVBI

Ljubljančani so bili leta 1991 navdušeni nad zamislijo, da bi se sem ter tja prevažali s podzemno železnico. Tako kot v Parizu, Londonu ... Celotna naložba predvidene mestne železnice, ki naj bi nadomestila avtobuse in naj bi jo po načrtih zgradili do leta 2000, bi Ljubljano in ljubljanski proračun stala približno milijardo DEM.»Vendar kaže, da slovenska metropola tirnega prometa ne bo imela še 20 let. Mestno železnico naj bi po najnovejših proučevanjih nadomestila podzemna železnica ali tramvaj,« so zapisale Slovenske novice maja 1991 in povzele besede takratnega ljubljanskega ministra za urbanizem, ki je dejal, da so projekti za mestno železnico sicer narejeni, »vendar imajo nekatere ljubljanske občine pomisleke, predvsem zaradi potrebnih rušenj ob Celovški in Titovi cesti«. Zato so se odločili, da bodo projekte »še enkrat proučili.«»Toda Ljubljana mora imeti tirni promet, saj velikost mesta ne presenese več avtobusov. To pa zagotovo ne bo pred letom 2010,« je za Slovenske novice dejal mestni urbanist Bežan.