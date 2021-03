Ljubljana pred bankrotom!

Sliši se dokaj nenavadno, vendar je bilo še kako res. Pozno jeseni leta 1991, Slovenske novice so takrat izdale že svojo 185. številko, zanje pa je bilo treba odšteti 20 tolarjev oziroma 2000 italijanskih lir, je postalo jasno, da je priliv tolarjev v mestno blagajno nevarno sušen.Pojavljati so se začele likvidnostne težave, ljubljanski finančni ministerpa je javnost obvestil, da je »priliv sredstev v mestno blagajno tako slab, kot da decembra sploh ne bi bilo davkov, prispevkov, plač ali prodaje«.Po njegovih besedah je republika oziroma država Ljubljani sicer dovolila povečati javno porabo za 388 milijonov tolarjev (za 9 odstotkov), tako da je bil mestni proračun vreden 4,7 milijarde tolarjev, je pa bil ne glede na vse prekratek za 214 milijonov tolarjev, ki pa jih je morala Ljubljani nakazati država za izravnavo; in to do konca leta 1991. Prestolnica in država sta si venomer bili kot pes in mačka.