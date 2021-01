Leto, ko smo bili stari 35,9 leta

Prvega januarja 1991 je bila po podatkih državnih statistikov povprečna starost prebivalcev Slovenije 35,9 leta, 1. januarja 2019 pa že 43,4 leta. Na začetku leta 1991 je bilo v Sloveniji skoraj 21 odstotkov prebivalcev mlajših od 15 let. Na začetku leta 2019 je bil delež toliko starih prebivalcev za skoraj 6 odstotnih točk nižji oz. 15 odstotkov. Obratno je veljalo za prebivalce, stare 65 let ali več.



Leta 1991 jih je bilo med celotnim prebivalstvom skoraj 11 odstotkov, leta 2019 že skoraj 20 odstotkov.

Posledica spremenjene demografske slike je na eni strani manjši vpis v osnovne šole. V šolskem letu 2018/19 je bilo osnovnošolcev za skoraj 39.000 manj kot v šolskem letu 1991/92. Vendar se število otrok, vpisanih v osnovno šolo, od leta 2011 spet nekoliko povečuje, kar je posledica naraščanja števila rojstev v letih od 2004 do 2010, med drugim navaja Surs.



Od leta 1991 se je podaljšala življenjska doba. Leta 1991 je bila povprečna starost umrlih 70 let, leta 2017 pa skoraj 78. Leta 2017 so v Sloveniji rojene deklice lahko pričakovale, da bodo doživele 83,7 leta, dečki pa nekaj več kot 78.



Prebivalstvo Slovenije naj bi se po projekcijah povečevalo približno do leta 2025 (na približno 2,083 milijona), in to predvsem zaradi selitvenega prirasta (naravni prirast je bil namreč leta 2017 prvič po letu 2005 spet negativen).



Po letu 2025 naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. 1. januarja 2080 naj bi imela Slovenija 1,938.000 prebivalcev, kar je za 6 odstotkov manj kot v začetnem letu teh projekcij, leta 2015, so napovedovali slovenski statistiki.



In še nekaj: primerjava podatkov, koliko časa smo za nakup določene dobrine ali storitve morali delati v letu 1991 in koliko v letu 2018, kaže, da je bilo leta 2018 za kilogram kruha treba delati skoraj tretjino manj časa, za kilogram sladkorja trikrat manj, za kilogram kave štirikrat manj in za nov osebni avtomobil renault clio še enkrat manj kot leta 1991.

