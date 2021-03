Letijo direktorji z Obale

FOTO: BLAŽ SAMEC

Junij 1991, dva meseca po rojstvu Slovenskih novic, so si skoraj zagotovo zapomnili tudi trije direktorji hotelskih podjetij na slovenski obali. Zahteva delavcev za njihov odstop pa je imela skupni imenovalec. Na lastno pest naj bi podpisovali pogodbe in določali višino najemnine za lokale in poslovne prostore, ki naj bi jih oddajali zasebnikom v njem.Tako so padli direktor portoroškega Metropola, ki so mu očitali, da je za prenizko ceno oddal poslovni prostor na plažnem objektu, direktor izolskega Belvederjain kot zadnji direktor ankaranske AdrieDelavci oziroma zaposleni so bili prepričani, da bi z licitacijsko oddajo poslovnih prostorov lahko izbirali med več ponudniki, kar bi podjetjem prineslo večji dohodek. Zatrjevali so tudi, da niso proti oddaji poslovnih prostorov, vendar le proti taki oddaji, ki kolektivu skorajda nič ne prinese ali pa celo ogroža delovno mesto redno zaposlenih.In potem se je na Obali začelo dogajati. Sporne pogodbe so odžagale direktorje, leta pozneje pa so sporne prodaje omogočile, da so hoteli prehajali iz rok v roke različnih lastnikov. O provizijah pa kdaj drugič. Navsezadnje so tudi Slovenske novice o tem veliko pisale. Pred tremi desetletji, dvema desetletjema in dandanes!