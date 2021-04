Le 70.000 tujih delavcev?!

Nihče v Sloveniji pravzaprav ne ve, koliko tujcev, zlati iz nekdanjih južnih bratskih republik, dela po slovenskih gradbiščih. Resnici na ljubo bi brez njih Slovenija preprosto obstala.Tudi zato, ker gre nekaj deset tisoč Slovencev vsak dan čez mejo na delo v Avstrijo ali Italijo. Samo v Avstriji dela kar 30.000 Štajercev in Prekmurcev. Hkrati pa ni malo takih mojstrov, ki gredo za teden ali dva na tisoč kilometrov oddaljeno delovišče v Nemčijo. Na prelomu tisočletja je vlada sanjala, da bi omejila število tujih delavcev na 70.000.Številko bi sproti po potrebi nižala. Danes ideja deluje nestvarno, saj samo naši pridelovalci za pobiranje zelenjave in sadja potrebujejo kakih 10.000 delavcev na sezono. Kdo bi gradil in popravljal ceste, mostove, gradil hiše?