Kurilno olje namesto nafte

Junija 1991 je začel veljati zelo strog predpis, ki je prepovedal uporabo kurilnega olja v vozilih na dizelski pogon. Pravilnik je za kršitelja predvidel neverjetno visoko denarno kazen in celo odvzem vozila.Takrat še miličniki so na prvi dan veljavnega predpisa v Ljubljani ustavili 44 vozil, polovica je bila tovornjakov, druga polovica pa osebnih avtomobilov.Sum, da so natočili v rezervoar kurilno olje, se je po preskusu pojavil pri treh lastnikih osebnih avtomobilov.Toda s testom niso stoodstotno dokazali, da bi bilo v rezervoarju kurilno olje, zato v prvem preverjanju domnevnih kršiteljev niso kaznovali. V naslednjih letih so policisti v primeru kršitve zasegli nekaj avtomobilov, kar pa se je pokazalo kot pravno nedopustno, ostala je le visoka kazen.